Metz : Le Mignan se confie sur le cas Bouna Sarr

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Bouna Sarr à l'entrainement avec le Bayern Munich @Maxppp

Ces dernières semaines, Bouna Sarr, ancien latéral droit du Bayern Munich et de l’OM, s’entraîne du côté de son club formateur le FC Metz. Pendant un temps, la possibilité de le voir renforcer l’effectif messin, 17e du classement, avait été évoquée. Mais pour l’instant, rien à signaler. Après la défaite de Metz face à Rennes (0-1), le coach Stéphane Le Mignan s’est exprimé sur le sujet.

«Bouna Sarr ? Il continue de s’entraîner. Il devait faire 15 jours, mais d’un commun accord, il continue de travailler avec nous pour voir physiquement. Il n’y a pas de décision pour un contrat. Il prend du plaisir avec l’équipe. Il va continuer. Maintenant, on sait que s’il est sollicité et qu’il décide de partir, il n’y aura pas de soucis. Si on peut le garder, on essaiera mais ce n’est pas le cas pour l’instant.»

Pub. le - MAJ le
