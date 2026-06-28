CdM 2026, Allemagne : Rudi Völler prévient le Paraguay avant le 16e de finale

Si la défaite contre l’Équateur a fait mal à l’Allemagne (2-1), les coéquipiers de Joshua Kimmich ont tout de même validé leur ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 et affronteront ainsi le Paraguay (lundi à 22h30). Le directeur sportif de la Fédération allemande, Rudi Völler, a d’ailleurs pris la parole très récemment et s’est montré confiant avant de défier le pays sud-américain. « Lundi sera complètement différent. C’est un match à élimination directe. Nous jouons notre destin. Soit, nous passons au tour suivant, soit nous rentrons à la maison. Les joueurs le savent. Ce sera un match contre un adversaire qui adoptera probablement une stratégie défensive très physique » a-t-il expliqué.

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L’ancien international allemand estime toutefois que ses joueurs ont les qualités pour répondre présents lors de ce prochain défi. « Nous avons des joueurs parfaitement habitués à ce style de jeu. Je suis convaincu qu’ils vont très bien réagir » a-t-il confié, avant de se montrer élogieux envers Julian Nagelsmann, le sélectionneur de la Mannschaft. « C’est un entraîneur absolument exceptionnel. Il est très expérimenté, il sait exactement comment faire, et au bon moment, même lorsque la situation devient un peu critique. Je ne suis pas là uniquement pour défendre Julian. Il n’y a aucune raison de le faire ». Face aux Paraguayens, les erreurs ne seront pas permises.