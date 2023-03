BL : le Borussia Dortmund leader provisoire après son succès contre Leipzig

Pour le match inaugural de la 23e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund, dauphin du leader, le Bayern Munich (avec qui il est à égalité de points), recevait le RB Leipzig, quatrième au classement à un petit point du podium. Le BVB reprenait provisoirement le trône du championnat outre-Rhin.

Après un but refusé à Julian Brandt par la VAR (13e), le capitaine Marco Reus débloquait la marque sur penalty (1-0, 21e) avant le but du break d’Emre Can avant la pause (39e). Malgré la réduction du score d’Emil Forsberg avant le quart d’heure (2-1, 74e), le RBL s’incline en terres jaune-et-rouge et rate l’occasion de monter sur le podium, tandis que les hommes d’Edin Terzic prennent temporairement les commandes de la Bundesliga.

