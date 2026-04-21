PSG : Luis Enrique donne des nouvelles prudentes de Vitinha

À la veille de la réception importante du FC Nantes sur la pelouse du Parc des Princes, l’entraîneur du Paris Saint‑Germain, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse avec prudence au moment d’évoquer l’état de son effectif. Le technicien espagnol doit notamment composer avec l’incertitude autour de Vitinha, touché lors de la dernière rencontre face à l’Olympique Lyonnais. Le milieu portugais, sorti après avoir ressenti une gêne, reste incertain alors que la saison approche de son dénouement et que chaque match peut s’avérer décisif dans la course au titre avec en ligne de mire le choc contre le Bayern.

La suite après cette publicité

Interrogé sur la situation de ses joueurs blessés et sur la possibilité de les récupérer rapidement, Luis Enrique a préféré rester mesuré, rappelant que le staff médical suivait l’évolution au jour le jour avant de prendre la moindre décision. « Il reste encore deux matchs très importants pour le championnat. On va voir, avec le calme et la tranquillité, comment les joueurs blessés peuvent revenir. Mais je ne sais pas encore », a-t-il lancé. Plus qu’à prendre son mal en patience du côté du Campus PSG.