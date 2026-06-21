CdM 2026, EdF : très bonne nouvelle pour Didier Deschamps avant de défier l’Irak

À 48 heures de leur deuxième rendez-vous dans cette Coupe du Monde 2026 face à l’Irak, les joueurs de Didier Deschamps ont participé à une séance collective sans le moindre absent ce samedi au camp de base de Waltham, près de Boston. En effet, Didier Deschamps pourra bel et bien compter sur ses 26 joueurs pour ce match crucial, où la victoire prolongerait officiellement l’aventure.

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Dans une ambiance détendue, plusieurs cadres du groupe ont affiché leur bonne humeur, à l’image de Rayan Cherki et Michael Olise, remarqués dès leur arrivée sur le terrain d’entraînement. Sous les directives du sélectionneur français, les Bleus ont ensuite enchaîné les exercices lors d’une séance relativement légère, axée sur la circulation du ballon et les automatismes. Selon les informations de L’Équipe, Didier Deschamps envisagerait par ailleurs quelques ajustements dans son onze de départ contre l’Irak, avec notamment les possibles titularisations de Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola.