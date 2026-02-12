Menu Rechercher
Lens : Pierre Sage dévoile son plan face au PSG

Deuxième de Ligue 1 à deux points du PSG, le RC Lens va devoir tenir la cadence pour espérer réaliser un exploit historique en championnat. Invité dans l’After Foot sur RMC ce mercredi, Pierre Sage a été interrogé sur les ambitions de son équipe pour la deuxième partie de saison. Pour lui, c’est la forme du PSG qui conditionnera l’issue de la saison. Mais l’ancien coach de l’OL a envie d’y croire.

«Si le PSG est prenable ? Le PSG est prenable, à condition qu’il ne soit pas le PSG. Cela dépend beaucoup d’eux, on peut arriver à les faire déjouer par moments sur un match, mais sur la globalité, c’est compliqué… Mais il y a de l’espoir, je n’ai jamais gagné contre le PSG, et si ça pouvait être le 12 avril, ce serait pas mal, espère Sage. Nous on se doit de faire un match parfait (face au PSG). Pour le titre ? Il faudra déjà battre Paris, j’aimerais qu’on fasse le point le 12 avril à 23h. 4 matchs, ça devrait nous permettre d’arriver à 61 points, c’était la ligne de flottaison des deux championnats précédents, mais après la 21e journée, on a 6 points de plus que Marseille qui était second l’année dernière, et 10 de plus que Nice il y a deux ans. Statistiquement, on est en avance mais ça ne veut pas dire qu’on ne va pas se claquer sur la fin de notre parcours.»

