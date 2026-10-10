Real Madrid : José Mourinho a boycotté la conférence de presse d’après-match

Une victoire au goût amer pour le Real Madrid. Victorieux contre Villarreal, ce samedi soir, les Merengues ont néanmoins perdu Vinícius Júnior, buteur avant de voir sa réalisation être annulée, puis expulsé pour un tirage de cheveux sur Saliba au début de l’action. Une décision qui a provoqué l’ire des joueurs du Real Madrid et de leur coach, José Mourinho.

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BREAKING: Jose Mourinho will not hold a press conference tonight at the Santiago Bernabeu. According to sources at the club and his camp, Mou has made the decision because he wants to be in the touchline against Sevilla and Barcelona La suite après cette publicité @TheAthleticFC https://t.co/iQXLSuU1bl https://t.co/NTlHSvSStf— Mario Cortegana (@MarioCortegana) October 10, 2026

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Le Special One ne sait d’ailleurs pas présenter en conférence de presse. Selon des sources au sein du club et de son entourage interrogé par The Athletic, l’ancien entraîneur de Chelsea a pris cette décision « parce qu’il veut être sur le banc contre Séville et Barcelone ».