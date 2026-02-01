Tottenham : le geste acrobatique fou de Solanke contre Manchester City

Tottenham n’a pas abdiqué. Opposés à Manchester City, ce dimanche pour la 24e journée de Premier League, les Spurs étaient menés deux buts à la mi-temps. Repartis sous les huées de leur propre public, les joueurs de Thomas Frank sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période et ont réduit la marque grâce à Dominic Solanke… avant que l’ancien de Bournemouth ne signe un doublé d’un geste spectaculaire.

Après un déboulé de Gallagher sur le côté droit, Solanke reprit le ballon d’une superbe aile de pigeon, pour lober Gianluigi Donnarumma et permettre à Tottenham de revenir dans ce choc (70e).