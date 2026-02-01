Menu Rechercher
Tottenham : le geste acrobatique fou de Solanke contre Manchester City

Par Kevin Massampu
1 min.
Solanke - Tottenham @Maxppp
Tottenham 2-2 Man City

Tottenham n’a pas abdiqué. Opposés à Manchester City, ce dimanche pour la 24e journée de Premier League, les Spurs étaient menés deux buts à la mi-temps. Repartis sous les huées de leur propre public, les joueurs de Thomas Frank sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période et ont réduit la marque grâce à Dominic Solanke… avant que l’ancien de Bournemouth ne signe un doublé d’un geste spectaculaire.

CANAL+ Foot
OHHH LE GESTE EXCEPTIONNEL DE DOMINIC SOLANKE 😱😱😱

Tottenham remonte 2 buts et égalise contre Manchester City grâce à un COUP DU SCORPION 🤯

#TOTMCI | #PremierLeague
Après un déboulé de Gallagher sur le côté droit, Solanke reprit le ballon d’une superbe aile de pigeon, pour lober Gianluigi Donnarumma et permettre à Tottenham de revenir dans ce choc (70e).

Pub. le - MAJ le
