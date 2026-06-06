Paris FC : la grande annonce de Ciro Immobile sur son avenir

Présent au Grand Prix de Monaco ce week-end, Ciro Immobile a levé le voile sur son avenir. Interrogé par Sky Sports, l’attaquant italien a confirmé qu’il porterait toujours les couleurs du Paris FC : «la saison prochaine, je resterai à Paris », a-t-il déclaré, lui qui avait signé cet hiver un contrat d’un an et demi avec les Franciliens.

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Arrivé au Paris FC lors du dernier mercato hivernal après une première partie de saison compliquée à Bologne, Immobile a tenté de relancer sa carrière dans la capitale française. En douze rencontres de Ligue 1, l’ancien buteur de la SS Lazio a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives et il compte faire mieux lors de la prochaine saison avec le PFC.