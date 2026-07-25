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Uruguay : un ancien grand espoir décède tragiquement à seulement 22 ans

Par Allan Brevi
1 min.
Estadio Centenario. @Maxppp

Le football uruguayen est en deuil après la disparition de Mario Bruno Bentancor, décédé mercredi à seulement 22 ans des suites d’un arrêt cardiorespiratoire. Formé à Peñarol, où il était considéré comme un joueur prometteur, l’attaquant évoluait récemment au Deportivo Italiano, dans un championnat amateur uruguayen. Son dernier passage en Argentine avait également marqué l’actualité : quelques jours avant sa mort, il avait tenté de convaincre le Deportivo Riestra lors d’un essai, sans parvenir à décrocher un contrat…

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Lors de cette expérience à Buenos Aires, Bentancor avait été écarté par le club argentin après quelques jours d’observation. Selon les informations de la presse locale, il avait aussi quitté les installations après avoir dérobé plusieurs vêtements appartenant à des joueurs de l’équipe. De retour en Uruguay, sa disparition a été annoncée par le Deportivo Italiano, qui lui a rendu hommage en saluant la mémoire d’un joueur qui restera associé aux souvenirs du club.

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