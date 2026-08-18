Rennes : un loft a été mis en place avec Embolo

Selon nos informations, le Stade Rennais a décidé de mettre plusieurs joueurs à l’écart du groupe professionnel. Alidu Seidu, Djaoui Cissé et Breel Embolo font ainsi partie des éléments placés dans le loft par le club breton.

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Cette décision intervient alors que Rennes poursuit son mercato estival et cherche à réorganiser son effectif. Les trois joueurs sont désormais invités à trouver une solution pour leur avenir, tandis que le club travaille à la suite de son projet sportif.