PSG : Mauricio Pochettino décrit un vestiaire en état de choc

La suite après cette publicité

C'est peu de dire que Mauricio Pochettino vit des débuts agités au PSG. Arrivé début janvier, l'entraîneur argentin a déjà connu trois défaites, toutes en Ligue 1, en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques qui font tache, d'autant que les adversaires se nommaient Monaco, un rival direct au titre, mais surtout Lorient et Nantes, tous les deux 19es du championnat lors des oppositions. Entre ces désillusions, l'Argentin a écrasé le Barça au Nou Camp, avant de valider une qualification compliquée au Parc des Princes au retour du 8e de finale de C1.

L'acmé de ces deux premiers mois et demi a sans doute eu lieu dimanche soir contre les Canaris, où, durant la rencontre, Di Maria sortait prématurément du terrain pour retrouver sa famille, victime d'un home-jacking. Marquinhos, lui, restait sur le terrain mais, au même moment, son père a été frappé pendant qu'il était cambriolé. Difficile de trouver des ondes positives dans ce contexte. C'est tout le groupe qui a visiblement été affecté pour cette affaire extrasportive, comme l'explique Pochettino en conférence de presse.

Pochettino : «je suis très positif dans un contexte fou»

«Nous sommes une équipe unie. Ce qui s'est passé avec Marquinhos et Di Maria, le groupe l'a ressenti profondément. Ça a affecté tout le monde. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer dimanche. Peut-être on aurait pu gagner ce match-là contre Nantes, être en tête du championnat, qualifiés en coupe et en quart de Ligue des Champions... Mais on ne sait pas, nous, on veut être positif» préfère retenir l'entraîneur parisien, à la veille d'un choc face à Lille en 8e de finale de Coupe de France (à suivre en live commenté, coup d'envoi à 17h45). Un peu lassé du contexte, il ne s'attendait visiblement pas à connaître de pareils débuts mais tente de faire front et de se projeter vers les échéances à venir.

«Deux mois et demi après notre arrivée, avec des blessés, le coronavirus qui a affecté les joueurs et le staff, les différences de niveau sont importantes et on essaie de s'adapter avec le staff médical pour trouver la meilleure stratégie, en plus des événements extrasportifs, énumère l'ancien de Tottenham. Mais je peux dire que Angel va bien, Marqui va bien, mais, surtout, les familles vont bien avec le stress que ce type de situation amène et tout ce que ça va générer dans les familles des autres joueurs aussi. Et même avec toutes les circonstances que je viens de décrire, je suis très positif, car nous sommes dans la course au titre, qualifiés en coupe et on a éliminé Barcelone. Je suis très positif dans un contexte fou.» Fou oui, on n’aurait pas dit mieux.