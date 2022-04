L'OM égale un record français en coupe d'Europe

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille remportait ce jeudi soir son quart de finale aller d'Europa Conférence League face aux Grecs du PAOK Salonique (2-1), grâce notamment à un but incroyable de Dimitri Payet. Les Phocéens enchainent donc une sixième victoire consécutive en Coupe d'Europe cette saison, une première pour un club français depuis les Girondins de Bordeaux en 2009-2010 selon RMC Sport.

En effet après sa victoire face au Lokomotiv Moscou lors de la 6e journée de poule d'Europa League, l'OM avait enchainé par des victoires à l'aller et au retour face à Qarabag en barrages et face à Bâle en huitième de finale. L'objectif sera évidemment de faire grimper cette série à 10 victoires consécutives et de faire oublier un peu le triste record de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions.