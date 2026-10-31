L’OL peut-il vraiment perdre Paulo Fonseca ?

La rumeur a de quoi faire trembler les supporters lyonnais. Alors que l’Olympique Lyonnais tente de construire un projet stable sous la direction de Paulo Fonseca, le nom de l’entraîneur portugais circule avec insistance du côté du Sporting Portugal. Selon plusieurs informations venues de la presse lusitanienne, le club lisboète aurait fait du technicien de 53 ans sa priorité pour succéder à Rui Borges, dont la situation serait devenue particulièrement fragile. Des discussions auraient même été engagées avec son entourage et les différentes parties. De quoi soulever une question : l’OL peut-il réellement voir son entraîneur faire ses valises en pleine saison ?

La suite après cette publicité

Sur le papier, le danger existe. Paulo Fonseca connaît parfaitement le football portugais, puisqu’il a notamment dirigé le FC Porto et Braga. Le Sporting représente donc une destination particulièrement attractive pour un technicien qui pourrait retrouver son championnat et un environnement qu’il maîtrise. D’autant que son contrat avec Lyon arrive à échéance en juin 2027. Mais attention à ne pas confondre intérêt et départ imminent. L’entraîneur lyonnais a déjà exprimé son attachement à la ville et à son club, tandis que la direction rhodanienne a affiché son souhait de poursuivre l’aventure avec lui. Matthieu Louis-Jean avait d’ailleurs confirmé, le 19 octobre dernier, que des discussions autour de son avenir étaient en cours.

La suite après cette publicité

Un enjeu financier

Un autre élément pourrait toutefois rebattre les cartes : les relations financières entre les deux clubs. Pour rappel, l’OL doit encore régler au Sporting une somme liée au transfert d’Afonso Moreira, estimée à plus de 5,5 millions d’euros, voire 6,4 millions selon certaines sources. Cet argent pourrait entrer dans les discussions autour d’un éventuel départ de Fonseca et faciliter les négociations entre les deux directions. Un scénario qui, s’il venait à se concrétiser, placerait Lyon dans une situation délicate. Car perdre son entraîneur en cours de saison obligerait le club à trouver rapidement un successeur capable de poursuivre le travail engagé, sans bouleverser les équilibres sportifs.

Pour autant, l’OL doit-il déjà s’inquiéter ? Pas nécessairement. Paulo Fonseca reste sous contrat à Lyon et aucun départ n’a été officialisé. Mais cette rumeur rappelle surtout l’urgence de clarifier son avenir. Dans un club qui cherche à retrouver de la stabilité après plusieurs saisons mouvementées, conserver son entraîneur serait un signal important. Encore faut-il que les ambitions sportives lyonnaises soient à la hauteur de ses attentes. Le Sporting peut lui offrir un nouveau défi, mais Lyon dispose encore d’arguments pour le retenir. La balle est désormais autant dans le camp des dirigeants rhodaniens que dans celui du technicien portugais. Et si le véritable enjeu était finalement de savoir si l’OL saura convaincre Fonseca de s’inscrire dans la durée ?