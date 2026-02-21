PSG : Luis Enrique continue les éloges sur Lens

Après la victoire du Paris Saint-Germain contre Metz (3-0), qui permet aux Parisiens de rester en tête de la Ligue 1, Luis Enrique a été interrogé sur la lutte pour le titre. Alors que le RC Lens reste un concurrent direct au sommet du classement, l’entraîneur espagnol n’a pas hésité à saluer la qualité de jeu des Sang et Or, tout en soulignant aussi la prestation solide proposée par FC Metz malgré la défaite.

« Je pense que Lens est en train de faire une saison incroyable. Ils jouent un très bon football. Il reste 11 matchs. Il faut encore travailler. Lens joue d’une manière spectaculaire. Cela dépend des entraîneurs, mais Metz a montré qu’ils peuvent jouer, presser et défendre. Il y a de l’espace avec nos qualités, mais je valorise le travail de Metz. »