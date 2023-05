Affaire Vinicius : Carlo Ancelotti a d’énormes regrets

La suite après cette publicité

Une nouvelle fois, Vinicius Junior a été la cible d’insultes racistes à Mestalla ce dimanche. Après la rencontre, son entraîneur Carlo Ancelotti a pris sa défense. Mais selon des informations de Defensa Central, Don Carlo et son fils Davide (adjoint du Real Madrid) ont eu beaucoup de remords après ces malheureux événements. Ils estiment qu’en tant qu’équipe, ils auraient peut-être dû faire quelque chose de plus.

Ils auraient dû être plus directs, c’est-à-dire se retirer du terrain ou demander à l’arbitre d’être plus sévère. En d’autres termes, Carlo et Davide estiment qu’ils auraient dû agir avec plus de véhémence pour éviter que l’affaire ne dégénère et que l’attaquant brésilien ne soit expulsé. L’ailier de 22 ans a reçu énormément de soutiens après ces actes répréhensibles, dont celui de Kylian Mbappé.

