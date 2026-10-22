Ligue Europa : l’OL sanctionné par l’UEFA

L’Olympique Lyonnais a été sanctionné par l’UEFA après le comportement de certains de ses supporters lors de la victoire face à Crystal Palace (3-2), jeudi dernier en Ligue Europa. La commission de discipline de l’instance européenne a infligé au club rhodanien une amende de 20 000 euros, accompagnée d’une fermeture partielle du Virage Nord du Groupama Stadium avec sursis. Cette sanction concerne précisément les secteurs 002, 003 et 004 de la tribune, qui pourraient être fermés lors d’une prochaine rencontre européenne à domicile en cas de nouvelle infraction. L’UEFA reproche aux supporters lyonnais un « comportement discriminatoire », en raison de chants à caractère homophobe entendus pendant la rencontre face à l’équipe entraînée par Pierre Sage.

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Selon le rapport de l’instance européenne, les faits se sont produits à la 42e minute du match, alors que l’OL menait 1-0 face aux Eagles. À cet instant, des supporters présents dans le Virage Nord ont entonné des chants visant l’AS Saint-Étienne. Le choix de la 42e minute n’avait rien d’anodin puisque le numéro 42 correspond au département de la Loire, où se situe Saint-Étienne. Une référence régulièrement utilisée par les supporters lyonnais pour chambrer leur voisin stéphanois, mais qui a cette fois donné lieu à des chants jugés discriminatoires par l’UEFA. Si la fermeture partielle de la tribune reste pour le moment assortie d’un sursis, l’OL devra néanmoins s’acquitter de l’amende de 20 000 euros.