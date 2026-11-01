OL : accord verbal trouvé entre le Sporting et Fonseca

Le feuilleton Paulo Fonseca est en passe de connaître son épilogue. Selon nos informations, un accord verbal a été trouvé entre l’entraîneur portugais et le Sporting. Comme évoqué ces dernières heures, le club lisboète a fait du technicien de l’Olympique Lyonnais sa priorité pour prendre la succession de Rui Borges qui va plier bagages prochainement. Les discussions ont donc franchi une étape décisive et tous les voyants semblent désormais au vert pour voir l’ancien coach de l’AC Milan retrouver son pays natal.

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L'OL doit-il se séparer de Paulo Fonseca ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Quelques détails restent toutefois à régler avant de finaliser définitivement l’opération, notamment autour des modalités de son départ de l’OL. Mais la tendance est désormais très claire et le camp lisboète est très confiant. Sauf retournement de situation, Paulo Fonseca devrait bien prendre les rênes du Sporting et quitter le banc lyonnais après seulement quelques mois en poste. Un nouveau défi de taille se profile pour le technicien de 53 ans, particulièrement attaché au club lisboète depuis son enfance.