Thiago Silva n'a pas abandonné l'idée de prolonger à Paris

Le baroud d'honneur du capitaine. Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva s’apprête à disputer son ultime match avec la tunique parisienne à l'occasion de la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. En tout cas, son contrat le liant au PSG prendra fin le 31 août 2020. Et si l'avenir est incertain et une victoire en C1 pourrait changer bien des choses, le Brésilien n'a pas caché que le précipice de son départ le suivait jusque dans les matches du Final 8. «Pendant que je jouais contre l’Atalanta, je ne savais pas si c’était mon dernier match ou si j’aurais la chance d’en jouer un autre. Et je ne peux pas m'empêcher d’y penser, je pense que c'est tout simplement naturel», a-t-il confessé au site du club. Et de poursuivre : «mais je suis assez serein et très content de tout ce que j’ai vécu au club. Et si cette finale s'avère être mon dernier match, j'en serai content. J'ai pu donner tout ce que je pouvais.»

Mais qui sait ce qu'il adviendra si Paris l'emporte. Peut être que certaines cartes seront rebattues ? C'est en tout cas ce que croit l'intéressé : «si je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision. Mais le plus important est ce que nous faisons sur le terrain. Nous sommes en train d’écrire l’histoire.»