Montpellier blinde Dimitry Bertaud

Montpellier soigne sa jeunesse. Après le premier contrat professionnel de Maxime Estève (19 ans) ce jeudi, le MHSC vient d'annoncer la prolongation de contrat de son portier Dimitry Bertaud (23 ans).

La suite après cette publicité

Apparu à 31 reprises sous le maillot pailladin en compétitions officielles, le jeune gardien espère enchaîner. «J’ai le bonheur d’évoluer dans le club de ma ville et j’ai toujours joué ici et le fait que l’aventure continue me fait très plaisir», a-t-il confié. On ignore la durée de ce nouveau bail.