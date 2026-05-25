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Atlético : la sortie énigmatique de Diego Simeone sur l’avenir de Julián Álvarez

Par Allan Brevi
1 min.
Julian Alvarez lors du duel Atlético-Tottenham @Maxppp

L’avenir de Julián Álvarez continue d’alimenter les discussions du côté de l’Atlético de Madrid. Malgré les déclarations positives de l’attaquant argentin sur sa vie en Espagne, ses prises de parole restent suffisamment floues pour entretenir le doute, d’autant que plusieurs grands clubs européens, dont le Barça, le PSG ou encore Arsenal, suivent attentivement sa situation. Une éventuelle opération pourrait dépasser les 100 millions d’euros cet été.

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Interrogé après la lourde défaite face à Villarreal (5-1), Diego Simeone n’a pas vraiment rassuré les supporters madrilènes au moment d’évoquer le futur de son attaquant. « Ce n’est pas une question pour moi, c’est une question pour Julián. Il est assez grand pour savoir ce qu’il va faire, et j’imagine qu’il a déjà pris sa décision », a confié l’entraîneur argentin. Une réponse énigmatique qui contraste avec la volonté affichée par l’Atlético de conserver son joueur, pourtant sous contrat jusqu’en 2030.

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