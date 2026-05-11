Le vestiaire du Real Madrid lâche Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va devoir consulter un ORL. Le footballeur de 27 ans a les oreilles qui sifflent fort depuis plusieurs jours, lui qui se fait critiquer de toutes parts. Dernièrement, c’est surtout son escapade en Italie avec sa compagne Ester Exposito qui a fait jaser. Il faut dire que l’attaquant était blessé et qu’il a voyagé à l’étranger avant d’atterrir à Madrid pendant que ses coéquipiers jouaient. Une fois de retour à l’entraînement, son comportement a de nouveau déplu lorsqu’il a quitté Valdebebas mort de rire au volant de sa voiture, quelques minutes seulement après l’altercation entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde. Malgré cela, il a remis ça le lendemain puisqu’il est arrivé de nouveau en riant à bord de son véhicule.

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Une attitude incompréhensible

Ce week-end, KM10 a encore occupé le terrain médiatique. Hier, il a été question de son absence de dernière minute pour le Clasico. Le capitaine des Bleus devait figurer dans le groupe. Finalement, le Real Madrid, qui était pourtant confiant quant à sa présence, a annoncé qu’il était sur le flanc. Marca a expliqué que cette décision avait surpris tout le monde au centre d’entraînement. En effet, l’état de santé de Mbappé évoluait plutôt bien lors des séances de jeudi et vendredi. Samedi, à 5 minutes de la fin de l’entraînement, le Tricolore s’est arrêté après une gêne aux ischio-jambiers. Il a quitté la séance avant de déclarer forfait pour le choc face au Barça. Certains soupçonnent le joueur, qui a appris qu’il devait être remplaçant, d’avoir fait l’impasse sur le match. Absent, il a suivi ses partenaires à la télévision hier.

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Mais là encore, son comportement a fait parler. Il a publié un message de soutien aux Merengues pendant qu’ils étaient menés 2 à 0. Ce qui est de mauvais goût selon les supporters et la presse ibérique. C’est ce que pense Manu Carreño sur la SER. « Si c’était un autre joueur, je dirais qu’il est distrait. Qu’il poste un message sans s’en rendre compte, complètement ailleurs. Ça arrive. Mais je ne dis pas ça de Mbappé, parce qu’il ne le fait pas par accident. Ce que j’ignore, c’est pourquoi il le fait ; il faudrait lui demander. À moins qu’il ne croie que le Real Madrid jouait à domicile et menait 2-0, ce qui expliquerait son message "Hala Madrid". Franchement, je ne comprends pas le comportement de Mbappé, pas seulement avec ce message-là, mais aussi ces dernières semaines. Le Français veut quelque chose qui m’échappe. » C’est aussi l’avis d’Antonio Romero.

Le vestiaire se retourne contre KM10

«Seuls les dirigeants du club peuvent l’arrêter. Tant qu’ils le couvriront et justifieront sa saison par 40 buts sans importance, Mbappé continuera de se prendre pour le roi du monde. Ce qu’il a fait cette saison est inadmissible. Il a mal géré la situation pour battre un record et a mis son genou en danger. Il a été absent dans les moments importants, et son comportement ces deux dernières semaines est absolument intolérable. Publier une photo sur Instagram aujourd’hui, peu importe qui la gère, est une très mauvaise idée. Il ne s’agit pas de blâmer Mbappé pour tous les problèmes rencontrés par le Real Madrid cette saison, car ce serait injuste. Il est le leader du Real Madrid, le joueur le mieux payé, celui qui a été recruté pour remporter des titres majeurs, après les deux dernières semaines qu’il a vécues, une personne influente au sein du club doit le convoquer et lui dire : "Kylian, tu as signé au Real Madrid, mais tu n’as toujours pas compris la situation". Il n’y a qu’une seule personne qui puisse le faire : le président.»

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Mais Florentino Pérez, qui a tout fait pour le faire signer, ne bronche pas pour le moment. Du moins publiquement. En coulisses, le cas Mbappé commence à en agacer certains, notamment dans le groupe. C’est ce qu’explique la SER. «Le vestiaire commence déjà à se méfier de Kylian Mbappé, qui ne s’est pas montré à la hauteur de son rôle de leader. Car, malgré son jeune âge, l’attaquant français était destiné à devenir le pilier du Real Madrid. Peu importe qui arrivera au Real Madrid l’année prochaine, que ce soit José Mourinho ou une autre alternative comme Mauricio Pochettino, Lionel Scaloni ou Didier Deschamps, il trouvera un vestiaire fragilisé qui ne fait pas vraiment confiance à celui qui devrait être son leader (…) Le problème, c’est qu’il ne s’est pas intégré à l’effectif du Real Madrid, ce qui creuse un fossé de plus en plus évident.»

Il n’est pas le leader attendu

Le journaliste Jesus Gallego a développé ces informations hier soir. « Désormais, son comportement sera scruté à la loupe par une grande partie du vestiaire (…) Ce genre de coexistence, dans un vestiaire où la star est déjà regardée avec suspicion et méprisée, est très difficile à régler.» Sur la même antenne, Anton Meana a ajouté : «Mbappé a été aux abonnés absents pendant la plus grave crise sportive que le club ait connue depuis des années. D’abord, il est parti, puis, à son retour, il s’est fait discret. Car, dans un conflit aussi important au sein du vestiaire, où l’un des joueurs impliqués est un coéquipier en sélection, où il aurait pu tenter une médiation, où il aurait pu faire passer un message en tant qu’ancien, en tant que star, il ne l’a pas fait. De plus, quand on a besoin de lui, il ne fait pas le déplacement. Je pense donc que la situation est irrémédiable. »

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Il poursuit : «il ne défend plus, il ne marque plus, il est tout simplement aux abonnés absents (…) Vinicius et Mbappé ne s’accordent pas, ils ne s’entendent pas et l’équipe, avec le Français, joue moins bien. Il ne fait rien pour s’adapter. Les coéquipiers le savent. Il n’y a pas de solutions (…) Que Mbappé soit un étranger au Real Madrid, c’est une évidence. Il est étranger aux supporters, il est étranger à ses coéquipiers, et je pense qu’il est désormais étranger aux adversaires, qui se rendent compte qu’il n’est pas aussi dangereux qu’on le pensait.» Le média espagnol conclut en ajoutant qu’en plus du vestiaire, qui ne considère pas Mbappé comme un taulier, «la déception est totale chez les supporters du Real Madrid envers un joueur censé être le nouveau leader du vestiaire, mais qui, malgré tout, laisse beaucoup à désirer lors de sa deuxième saison au Real Madrid.» KM10 se fait tirer les oreilles !