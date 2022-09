Espagne : Luis Enrique se justifie après les absences remarquées de Sergio Ramos et d'Ansu Fati

Ce matin, Luis Enrique a dévoilé une liste de 25 noms pour les matches de Ligue des Nations de l’Espagne contre la Suisse (24 septembre) et le Portugal (27 septembre). Une liste composée de 25 joueurs dans laquelle plusieurs absents font couler beaucoup d’encre : le Parisien Sergio Ramos, le Blaugrana Ansu Fati et le buteur vétéran du Celta de Vigo, Iago Aspas. Des absents qui ne posent pas de problème au sélectionneur de la Roja.

« À chaque fois qu’il y a une liste, ceux qui attirent le plus l’attention sont ceux qui ne sont pas là. Je préfère parler de ceux qui sont présents. Je n’ai aucun problème à parler d’eux (les absents). Ça vous donne de quoi parler, mais je n’entre pas dans ce jeu. J’ai pris les 25 joueurs que je considère comme les meilleurs pour ces matches. Les absents sont déjà venus en sélection. Ils peuvent y revenir, je n’en doute pas », a-t-il confié en conférence de presse.

C'est pas gagné pour Ramos

Insuffisant pour calmer les attentes de la presse puisqu’il s’agit de la dernière liste avant celle du Mondial. Il a donc été demandé au sélectionneur national de s’expliquer plus précisément sur deux joueurs. Le premier : Ansu Fati. « Nous l'avons fait venir en juin pour qu'il puisse se remettre dans la dynamique et voir comment il était sur le terrain et la vérité est qu'il était bien meilleur. Mais il n'a joué qu'un seul match comme titulaire avec son club (depuis le début de la saison), ça me dit quelque chose. J'espère que nous reverrons le meilleur Ansu, mais pour le moment, je ne le vois pas pour la liste. J'espère et souhaite qu'Ansu revienne, mais il le fera quand il aura un niveau d'équipe nationale ».

Deuxième cas évoqué : Sergio Ramos. À 36 ans, l’ancien défenseur du Real Madrid est de retour au premier plan. Après un an et demi passé à ne pas pouvoir disputer plus de trois matches consécutifs, le joueur du PSG enchaîne les rencontres (7 en Ligue 1 déjà). De quoi lui laisser espérer une place pour le Mondial. Sauf que, pour le moment, Luis Enrique ne semble pas l’entendre de cette oreille. « Pour moi, c'est une excellente nouvelle de voir Sergio Ramos sur le terrain en continu. À partir de là, je peux vous dire ce que vous voulez, mais je considère que les meilleurs joueurs retenus à la place de Sergio Ramos sont ceux que j'ai appelés. La porte de l'équipe nationale n'est fermée à aucun joueur espagnol actif. Quel pourcentage a-t-il d’aller à la Coupe du monde ? Allez, 80. Je plaisante, mais je ne sais pas. » C’est pas gagné pour Ramos.