Manchester City : Roy Keane recadre sèchement Phil Foden

Roy Keane n’a pas apprécié l’attitude de Phil Foden après la victoire de Manchester City dans le derby face à Manchester United (1-0). Expulsé dès la 23e minute pour un geste sur Bruno Fernandes, l’international anglais a ensuite assisté à la victoire de ses coéquipiers à dix contre onze. Au moment de rejoindre le bus de City devant Old Trafford, Foden a répondu aux provocations de supporters mancuniens en mimant avec ses doigts le score de 1-0. Une réaction qui a agacé Keane dans le podcast Stick to Football. « Tu viens d’être expulsé, qu’est-ce que tu fais ? Monte dans le bus », a lancé l’ancien capitaine de United. Jill Scott a tenté de défendre le joueur de 26 ans, estimant qu’il avait simplement réagi aux insultes et rappelant son attachement à City, mais Keane considère qu’après avoir laissé ses partenaires à dix pendant plus d’une heure, Foden aurait dû faire profil bas.

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La sortie de l’Irlandais est d’autant plus notable qu’il avait défendu Foden quelques heures plus tôt au sujet de son carton rouge. Keane estimait alors que Bruno Fernandes avait lui-même provoqué l’incident en taclant puis en touchant son adversaire au sol, avant la réaction de Foden. « Foden est imprudent, mais Bruno l’est aussi », avait-il jugé, ajoutant qu’il ne considérait pas le geste du joueur de City comme suffisamment violent pour justifier une expulsion. Manchester City est malgré tout parvenu à s’imposer grâce à Erling Haaland, malgré plus d’une heure disputée en infériorité numérique.