Coupe du Monde 2022 : comment la compétition va bouleverser le calendrier international

Déjà perturbé par la crise du Covid-19, le calendrier international risque d'être encore plus bouleversé en raison des dates de la prochaine Coupe du Monde, au Qatar, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Alors que Thibaut Courtois déplorait déjà un enchaînement de matches trop important pendant le Final Four de la Ligue des Nations, la semaine passée, le quotidien L'Équipe révèle qu'il n'y aura qu'une seule semaine de repos entre la dernière journée de Championnat et le début de la compétition internationale. Les joueurs ne partiraient qu'en sélection uniquement à partir du 14 novembre.

Alors que les sélectionneurs avaient l'habitude de préparer deux ou trois matches amicaux en amont des compétitions internationales, il n'y aura, cette fois-ci, qu'un seul rassemblement avant le Mondial, entre le 22 et 27 septembre, dans le cadre des phases de poules de Ligue des Nations, où seulement deux rencontres seront disputées. Une nouvelle qui ne devrait pas plaire à Didier Deschamps, qui déplorait déjà que «l’enchaînement des matchs est difficile», après le match nul des Bleus contre l'Ukraine (1-1), en septembre dernier.

Le calendrier de la Ligue 1 complètement changé

Mais la question du calendrier inquièterait également les clubs, notamment en Ligue 1. Selon la circulaire de l'UEFA, il est possible que les joueurs n'aient qu'une seule semaine ou deux de vacances entre la fin du Mondial et la reprise du Championnat de France. La 16e journée de Ligue 1 se jouerait fin décembre et la suivante dès début janvier. Il n'y aurait qu'une pause de cinq à six semaines alors que la saison prochaine doit débuter le 7 août 2022 et se terminer le 4 juin 2023.

En temps normal, le championnat de France observe une pause de deux semaines jusqu’à début janvier. Du côté de la Ligue des Champions, la phase de groupes débutera une semaine plus tôt, le 6 septembre, pour se conclure début novembre. La finale sera disputée le 10 juin 2023 à Istanbul. Un bouleversement de calendrier qui ne devrait pas plaire aux clubs, ainsi qu'aux syndicats de joueurs, alors que l'idée d'une Coupe du Monde tous les deux ans intéresse de plus en plus la FIFA. Et ce, malgré les plaintes des enchaînements de rencontres.