La petite phrase d’Ousmane Dembélé sur Kylian Mbappé et le Ballon d’Or

C’est ce qu’on appelle un retour gagnant. Blessé depuis le début du mois de septembre, Ousmane Dembélé a enfin rejoué. Mieux encore, il a même marqué dès son entrée en jeu lors de la très large victoire du PSG (7-2) sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions ce mardi soir. Il a profité de son retour à la compétition pour s’arrêter devant la presse.

La suite après cette publicité

Heureux de revenir à la compétition, le nouveau Ballon d’Or a eu un petit pour mot pour Kylian Mbappé et espère qu’il remportera un jour la prestigieuse récompense, celle qu’il a gagnée il y a un mois. «J’espère, il le mérite au vu de sa carrière. Il fait encore un très bon début de saison, il fait que marquer. C’est un pote à moi et j’espère qu’il va continuer comme ça et qu’il le gagnera un jour.»