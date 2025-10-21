Menu Rechercher
La petite phrase d’Ousmane Dembélé sur Kylian Mbappé et le Ballon d’Or

Par Maxime Barbaud
C’est ce qu’on appelle un retour gagnant. Blessé depuis le début du mois de septembre, Ousmane Dembélé a enfin rejoué. Mieux encore, il a même marqué dès son entrée en jeu lors de la très large victoire du PSG (7-2) sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions ce mardi soir. Il a profité de son retour à la compétition pour s’arrêter devant la presse.

Heureux de revenir à la compétition, le nouveau Ballon d’Or a eu un petit pour mot pour Kylian Mbappé et espère qu’il remportera un jour la prestigieuse récompense, celle qu’il a gagnée il y a un mois. «J’espère, il le mérite au vu de sa carrière. Il fait encore un très bon début de saison, il fait que marquer. C’est un pote à moi et j’espère qu’il va continuer comme ça et qu’il le gagnera un jour.»

