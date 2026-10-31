Chelsea - Manchester United : les compositions officielles

C’est le choc de l’après-midi en Premier League. Chelsea reçoit Manchester United ce samedi à 13h30 à l’occasion de la 9e journée, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir perdu en Coupe de la ligue anglaise contre Liverpool et la semaine dernière face à Tottenham, les hommes de Xabi Alonso doivent impérativement reprendre leur marche en avant pour rester au contact du top 4. De leur côté, les Mancuniens restent sur 8 contre-performances de suite.

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Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 3-4-3 avec une attaque composée de Morgan Rogers, Cole Palmer et Estevao. Après avoir raté son tir au but contre Liverpool, Fofana a une nouvelle fois la confiance de son entraîneur et débute avec Colwill et Acheampong. Du côté de MU, Mbeumo est titulaire en pointe épaulé par Diallo, Bruno Fernandes et Cunha. Baleba et Santos organisent le double pivot.

Les compositions officielles :

Chelsea :

Manchester United :