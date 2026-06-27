CdM 2026, Algérie : Vladimir Petković refuse de se limiter aux 16es de finale

Alors que l’Algérie s’apprête à défier l’Autriche dans la nuit de samedi à dimanche (4h heure française), Vladimir Petkovic affiche un discours résolument ambitieux. En conférence de presse, le sélectionneur algérien a insisté sur la dynamique de son groupe et sur la nécessité d’aborder la suite du tournoi sans se limiter à l’objectif immédiat de qualification pour les seizièmes de finale. Il a également évoqué l’état physique et mental de ses joueurs, estimant son groupe « prêt » pour ce rendez-vous crucial. Dans un format où un troisième de groupe peut potentiellement hériter d’un parcours plus abordable en phase à élimination directe, la question de l’équité du système se pose. Petkovic, lui, refuse toute logique de calcul.

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« Toutes les équipes ayant atteint les seizièmes de finale ont trouvé le moyen de se qualifier. Certaines abordent cette étape avec l’envie de poursuivre l’aventure, tandis que d’autres se contentent peut-être simplement d’être arrivées jusque-là. De notre côté, toutefois, nous avons la ferme intention d’aller plus loin. Certes, il existe des équipes plus fortes, mais rien n’est jamais acquis : le statut de favori ne garantit pas automatiquement la victoire face à un adversaire jugé plus faible. Si les favoris doivent composer avec des attentes élevées et une pression accrue, d’autres équipes peuvent jouer plus librement et, peut-être, exprimer plus efficacement leur style de jeu », a notamment expliqué le sélectionneur de 62 ans.