PSG - Angers : Hugo Ekitike veut retenir la victoire malgré son but

Titulaire aux côtés de Lionel Messi et Neymar Jr lors de la victoire face à Angers (2-0), l’attaquant français Hugo Ekitike (20 ans) a inscrit ce mercredi soir son 3e but de la saison sur un service de Nordi Mukiele en début de match. Une réalisation sur laquelle ne veut pas se reposer l’ancien Rémois, qui met l’accent sur le succès glané à domicile.

« On a fait le match qu’il fallait, on prend les 3 points, vraiment satisfait de la victoire. Je joue, j’ai de la confiance, je marque et j’enchaîne, rien à dire de plus. Il faut que je continue comme ça, je suis surtout content qu’il y ait la victoire au bout et qu’on efface un peu le match de Lens », a-t-il déclaré au micro de Canal +.

