Misez 10€ en freebets et gagnez 50 € sur Manchester City-Liverpool !

Après la trêve internationale, les différents championnats reprennent ce week-end et le moins que l’on puisse dire, c’est que du lourd nous attend. En Premier League, Manchester City recevra Liverpool pour le choc de cette 29e journée ce samedi à 13h30. Un match passionnant entre des Cityzens qui veulent mettre la pression sur Arsenal, leader, et des Reds qui n’ont pas d’autres choix que de gagner pour ne pas trop s’éloigner des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Pour les hommes de Pep Guardiola, il faudra sans doute faire sans l’arme fatale de la saison : Erling Haaland. Le géant norvégien, auteur de 42 buts en 37 matches cette saison, est toujours très incertain puisqu’il ne s’est pas entraîné depuis sa blessure avant la trêve. Les chances de le voir sur le terrain samedi sont très faibles. De quoi peut-être profiter à Liverpool qui arrive souvent à élever son niveau de jeu dans les gros chocs du Championnat comme lors du carton retentissant 7-0 face à MU à Anfield Road.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Liverpool crée la surprise à City (cote à 5.00)

Face à un Manchester City sans son homme fort de l’attaque, la formation de Jurgen Klopp pourrait avoir son mot à dire. Contre Manchester United, Liverpool avait bluffé son monde avec une impressionnante victoire (7-0). S’il est évident que les Reds sont en difficulté cette saison, cette trêve a peut-être permis de repartir de zéro et remettre les choses à l’endroit. Avec un Mohamed Salah qui a retrouvé des sensations en sélection ou un Darwin Nunez qui est resté à Angleterre pendant cette trêve, Liverpool pourrait arriver avec des idées dans ce choc de Premier League.

But de Mohamed Salah (cote à 3,45)

Discret pendant les derniers matches, Mohamed Salah s’est réveillé avec l’Egypte pendant la trêve internationale. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives avec les Pharaons, le star des Reds retrouve des sensations et revient en forme. En Premier League, il a montré qu’il était toujours capable d’être redoutable. Et même cette saison, alors qu’il est loin d’être à son niveau, il reste l’un des meilleurs buteurs du championnat. Depuis son arrivée à Liverpool, il semble toujours réussir face aux grosses équipes. Il pourrait bien récidiver ce week-end.

But de Riyad Mahrez (cote à 2,90)

En l’absence d’Erling Haaland, Pep Guardiola va devoir innover et se reposer sur des joueurs efficaces dans le dernier geste. C’est clairement le cas de Riyad Mahrez qui a prouvé plusieurs fois qu’il était capable d’être l’atout offensif numéro un de son équipe. Lui aussi a trouvé le chemin des filets avec l’Algérie pendant cette trêve. De quoi revenir avec de la confiance pour ce gros choc. Pep Guardiola a souvent pu compter sur lui dans les gros rendez-vous. Et la capacité de l’Algérien à être très clinique devant le but devrait servir à son équipe. Surtout face à une défense de Liverpool qui peut être inquiétante parfois.

