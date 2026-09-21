PSG : Ferran Torres n’a aucun problème avec Luis Enrique

Auteur du but de l’ouverture du score face à l’OM (1-2), Ferran Torres a une nouvelle fois répondu présent malgré son statut de remplaçant au coup d’envoi. Entré à la 59e minute, l’attaquant espagnol n’a eu besoin que de quelques minutes pour faire la différence et confirmer son excellente forme depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.

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Interrogé sur son échange avec Luis Enrique au moment d’apprendre qu’il débuterait sur le banc, l’international espagnol a affiché un discours particulièrement collectif. « Ce n’est pas important de savoir si tu débutes ou pas. L’important, c’est que quand tu entres sur le terrain, tu donnes tout pour l’équipe et tu essaies de l’aider. »