OGC Nice : comment Terem Moffi a martyrisé la défense du PSG !

Muet lors des trois premières journées de Ligue 1, Terem Moffi (24 ans) monte progressivement en puissance sous le maillot niçois. Décisif contre le Racing Club de Strasbourg, juste avant la trêve internationale, l’attaquant des Aiglons s’est, cette fois-ci, offert une performance de classe internationale en terres parisiennes. Aligné à la pointe du 4-3-3 concocté par Francesco Farioli, l’international nigérian (10 sélections, 3 buts) a tout simplement terrorisé, à lui seul ou presque, la défense des champions de France en titre. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, l’ancien Merlu, logiquement élu homme du match par la rédaction FM, reste à ce titre le grand artisan du succès de prestige glané par les Azuréens.

Moffi a terrorisé le PSG !

Rapidement trouvé par ses partenaires dans ce choc qui ouvrait la 5e journée de Ligue 1, le natif de Calabar, voué à servir de point d’ancrage, dégainait d’ailleurs la première frappe de cette rencontre. Une tentative finalement bloquée par Gianluigi Donnarumma. Oui mais voilà, à l’image de sa copie parfaite, Moffi n’a jamais baissé les bras. Pas même lorsque Danilo semblait prendre le dessus dans les premiers duels qui les opposaient. Profitant d’une récupération haute de Jean-Clair Todibo, le buteur du Gym plaçait finalement un tir du gauche, dévié par Lucas Hernandez et trompant la vigilance du dernier rempart parisien, pris à contre-pied (0-1, 21e). Climatiseur du Parc des Princes, ce vendredi soir, le gaucher d’1m88 ne se laissait pas non plus griser par l’égalisation francilienne.

Généreux, impressionnant dans le duel, rapide et capable d’apporter de nombreuses solutions à ses coéquipiers par ses décrochages, Moffi impressionnait un peu plus au retour des vestiaires. Pourtant solide jusqu’alors, Danilo ne pouvait d’ailleurs que constater les dégâts sur le merveilleux travail réalisé par son adversaire direct… Lancé dans la profondeur, ce dernier résistait, en effet, au retour du Portugais avant de servir sur un plateau Gaëtan Laborde, auteur du deuxième but du Gym (1-2, 53e). Loin d’être rassasié et poison permanent pour l’arrière-garde des Rouge et Bleu, Moffi concluait finalement son match de gala par un rush solitaire. Après avoir fixé Hernandez et Skriniar, l’attaquant nigérian envoyait une frappe dans le petit filet opposé de Donnarumma, une nouvelle fois impuissant (1-3, 68e).

Une célébration critiqué par Mbappé et… Dante !

Remarquable et animé d’une rage de vaincre, l’homme fort de l’attaque niçoise s’offrait même le droit de célébrer devant le virage Auteuil. Une attitude provoquant - assez logiquement - la rage des supporters parisiens mais également de Kylian Mbappé, peu enjoué à l’idée de voir le buteur nigérian enlever son maillot et faire preuve d’une telle démonstration de joie… Qu’importe. Le mal était d’ores et déjà fait et l’intéressé - remplacé par Boga à la 78e minute - pouvait, lui, afficher un large sourire, conscient d’avoir réalisé une performance de très haute volée. Interrogé en conférence de presse, son entraîneur Francesco Farioli ne pouvait d’ailleurs que saluer la prestation de son protégé. «Moffi, j’ai une grande confiance en lui, notamment pour son physique et son talent. On m’a parfois dit qu’il n’était pas utile pour notre façon de jouer, mais il l’est. Ce (vendredi) soir, c’est la conséquence de ses bonnes performances passées», assurait notamment le technicien italien en conférence de presse.

Présent en zone mixte, celui qui aura broyé les espoirs parisiens de signer une troisième victoire d’affilée ne cachait pas non plus sa joie après une telle sortie. «Je suis fier de ma performance, de la performance collective, de ma performance individuelle, nous pouvons tous être fiers de nous ce soir. Je suis heureux de joueur avec cette équipe. J’ai fait de très beaux matches avec Nice déjà mais je pense que c’est un de mes meilleurs. Mon rôle c’est de marquer des buts et c’est ce que j’ai fais ce soir. C’est tout ce qui compte. Le plan c’était de rester compact, de ne pas paniquer, même sous la pression», confiait notamment le Nigérian. Relancé sur la prestation de son coéquipier, Todibo affichait, de son côté, son admiration. «Sa performance ? Magnifique, c’est ça qu’on attend de lui, j’ai jamais douté de ses qualités, j’ai toujours su que c’était un top joueur et qu’il mettra ses buts. Il fallait qu’il débloque son compteur, il l’a débloqué contre Strasbourg et aujourd’hui il s’est lâché, il en plante deux donc c’est génial».

Un discours, en revanche, bien plus mesuré de la part de son capitaine, Dante, comblé par son doublé. Un peu moins par sa célébration… «Terem a beaucoup de force, il sait prendre la profondeur. Mais le point négatif c’est son 2e but et sa célébration. Il faut savoir rester les pieds sur terre», regrettait notamment le Brésilien. «Ça c’est passé sur le terrain, c’est leur histoire à eux deux, j’ai pas envie d’en parler après il n’y avait rien de bien méchant sur ce qu’ils se disaient», ajoutait de son côté Todibo. Une chose est sûre, Terem Moffi a plus que jamais prouvé qu’il était capable de s’intégrer au système imposé par son entraîneur depuis le début de la saison. Le PSG peut désormais en témoigner.