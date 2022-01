OM : les prétentions salariales élevées de Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Boubacar Kamara est libre de signer où il le souhaite. Selon le quotidien britannique The Sun, le Marseillais serait déjà suivi par plusieurs clubs en Europe et notamment en Premier League. Alors que Jorge Sampaoli a récemment évoqué le cas du Phocéen, le milieu de terrain défensif de 22 ans serait en négociation avec Newcastle mais aussi West Ham et demanderait un salaire de 150 000 livres par semaine soit environ 180 000€.

Des prétentions salariales qui poseraient problème, notamment pour Newcastle (19e) qui ne serait pas prêt à engager une telle somme alors que leur avenir en Premier League n’est pas certain. West Ham en revanche pourrait attirer l’international Espoir français. En effet, les Hammers sont, eux, à la recherche d’un remplaçant pour prendre la suite de l’emblématique Mark Nobles (34 ans), d'autant que le profil de Kamara conviendrait parfaitement à David Moyes.