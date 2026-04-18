Le groupe de l’OM contre Lorient

L’OM se rend à Lorient ce samedi (17h) dans le cadre de la 30e journée. Après le succès à domicile contre Metz, les Olympiens doivent confirmer, alors que s’engagent le sprint final et la course aux dernières places de Ligue des Champions avec le LOSC, Monaco, l’OL et le Stade Rennais.

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Habib Beye a communiqué le groupe de 23 éléments qu’il emmène avec lui. Comme prévu, Medina (suspendu), Egan-Riley, Kondogbia et Aguerd (blessés) sont absents. Les jeunes Hamzaoui, Nnadi, Lago et Lamare sont intégrés.