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Ligue 1

Le groupe de l’OM contre Lorient

Par Maxime Barbaud
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp
Lorient Marseille
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L’OM se rend à Lorient ce samedi (17h) dans le cadre de la 30e journée. Après le succès à domicile contre Metz, les Olympiens doivent confirmer, alors que s’engagent le sprint final et la course aux dernières places de Ligue des Champions avec le LOSC, Monaco, l’OL et le Stade Rennais.

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Voici les 2️⃣3️⃣ Olympiens choisis par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour le déplacement à Lorient 💪
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Habib Beye a communiqué le groupe de 23 éléments qu’il emmène avec lui. Comme prévu, Medina (suspendu), Egan-Riley, Kondogbia et Aguerd (blessés) sont absents. Les jeunes Hamzaoui, Nnadi, Lago et Lamare sont intégrés.

Pub. le - MAJ le
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