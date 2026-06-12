OM : Bilal Nadir a la cote en Allemagne

L’avenir de Bilal Nadir semble de plus en plus s’écrire loin de Marseille. Considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de l’effectif olympien, le milieu de terrain marocain arrive à un tournant de sa carrière. En fin de contrat cet été et alors que les discussions autour d’une prolongation n’avancent pas, un départ lors de ce mercato estival apparaît désormais comme l’option la plus probable.

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Auteur d’une saison intéressante sous les ordres de Roberto De Zerbi, Bilal Nadir a su profiter des opportunités qui lui ont été offertes malgré une forte concurrence au milieu de terrain. Utilisé dans plusieurs rôles, le joueur de 22 ans a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan de 1 but et 5 passes décisives. Une progression encourageante même si sa fin de saison a été perturbée par plusieurs pépins physiques qui ont freiné son ascension et réduit son temps de jeu au cours des derniers mois.

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L’Allemagne est sur le coup

Malgré cela, sa cote reste élevée sur le marché. Plusieurs clubs européens suivent attentivement sa situation et les sollicitations ne manquent pas. Des formations françaises et anglaises ont déjà manifesté leur intérêt, mais c’est surtout en Allemagne que le dossier s’accélère. Selon nos informations, l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart apprécient particulièrement le profil du milieu marseillais et poussent pour tenter de le convaincre. Les deux clubs estiment que ses qualités correspondent parfaitement aux exigences de la Bundesliga et suivent son évolution depuis plusieurs mois.

Il faut dire que Bilal Nadir possède un profil particulièrement intéressant. Très à l’aise techniquement, capable de casser des lignes balle au pied et de se projeter rapidement vers l’avant, le Marocain est également apprécié pour sa polyvalence et son activité dans l’entrejeu. Un registre complet qui semble taillé pour le football allemand, réputé pour son intensité et ses transitions rapides. De son côté, le joueur se montre particulièrement réceptif à l’idée d’un départ outre-Rhin. La perspective d’évoluer en Bundesliga le séduit fortement. Sauf retournement de situation, l’avenir de Bilal Nadir devrait donc s’écrire loin du Vélodrome, avec l’Allemagne comme destination privilégiée.