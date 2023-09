Les pirouettes financières réussies du FC Barcelone

La suite après cette publicité

3,4 millions d’euros. C’est le montant total qu’a déboursé le FC Barcelone cet été pour s’offrir Iñigo Martínez, João Cancelo, Oriol Romeu, Ilkay Gündogan et João Félix. Sur le papier, c’est un été particulièrement bien mené, dans un contexte financier très compliqué, même s’il faudra logiquement faire le bilan sportif de ce mercato estival 2023 en fin de saison. Il faut également rajouter les 30 millions d’euros payés à l’Athletico Paranaense pour Vitor Roque, qui débarquera en Catalogne l’été prochain.

Mais entre arrivées libres, prêts et négociations très dures, Joan Laporta, Deco et Mateu Alemany ont réussi à offrir un effectif plutôt qualitatif à Xavi Hernandez, qui au final, outre un Dembélé qu’il appréciait mais qui n’a jamais été un joueur décisif à Barcelone, n’aura perdu aucune pièce majeure cet été puisque les tauliers Busquets et Alba étaient clairement sur la fin.

Merci Deco

Le quotidien Marca fait le point sur ce marché des transferts qui est un véritable succès sur le plan financier pour les Catalans, qui ont réussi à dribbler les lourdes contraintes imposées par le fair-play financier de la Liga pour avoir un effectif qui est, sur le papier encore une fois, meilleur que l’an dernier. Au total, le club catalan a récupéré 78,4 millions d’euros sur diverses ventes, comme celle d’Ousmane Dembélé ou de Franck Kessié, et affiche un bénéfice de 44 millions d’euros. La masse salariale elle a été baissée de 161 million d’euros, grâce aux ventes et aux différents départs. Ellee st désormais de 404 millions d’euros, un montant qui devient acceptable.

Une réussite en grande partie due au bon travail de Deco, qui a pris les commandes de la direction sportive sur le sprint final du mercato, parvenant à enrôler Cancelo et Félix pour 0€ (prêts non payants) en faisant jouer ses relations. Le Barça a aussi été aidé par son statut, dans la mesure où bon nombre des joueurs arrivés cet été ont fait de gros efforts sur le plan financier pour atterrir à Barcelone. C’est le cas de Joao Félix, qui a baissé son salaire de moitié pour rejoindre le Barça. Il a ainsi signé un nouveau contrat à la baisse avec l’Atlético, qui l’a ensuite prêté aux Blaugranas avec un salaire assez bas. Les Catalans ne vont d’ailleurs que payer 400.000€ par an au Portugais, et les Colchoneros prendront en charge le reste. Ilkay Gündogan lui a par exemple refusé une offre colossale de l’Arabie saoudite, qui lui proposait des montants qu’il ne touchera jamais à Barcelone. Un joli pas en avant du FC Barcelone dans son chemin vers une situation financière un peu plus stable…