Real Madrid : Carlo Ancelotti veut tenter un improbable pari avec Aurélien Tchouaméni

On dirait bien que Carlo Ancelotti aime bien bricoler avec ses Français depuis plusieurs semaines. Après avoir bricolé avec Eduardo Camavinga à la gauche de la défense et à deux positions dans l’entrejeu (sentinelle puis relayeur), le technicien italien pourrait bien faire reculer son international tricolore Aurélien Tchouameni en défense centrale pour pallier les nombreuses indisponibilités en charnière centrale (Militao et Alaba pour blessures et Nacho pour suspension), et ce pour la réception d’Osasuna pour la 9e journée de la Liga.

En conférence de presse avant d’accueillir le club de Pampelune, le Mister a envisagé cette possibilité, ajoutant même qu’une autre option serait possible pour accompagner l’attendu Antonio Rüdiger. Et là aussi, c’est un autre tricolore : «Alaba n’est pas à son meilleur niveau, il ne jouera donc pas. Les options que nous avons sont Mendy ou Tchouaméni. Vous saurez demain, je sais aujourd’hui. Nous avons essayé Tchouaméni à ce poste car il a beaucoup de qualités défensives. Mais il y a aussi Mendy (Ferland, ndlr) qui est déjà habitué à jouer en défense.»