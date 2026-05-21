Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel CDM

CdM 2026 : le Maroc dévoile son groupe pour le stage de pré-liste avec Ayyoub Bouaddi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ayyoub Bouaddi @Maxppp

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, afin de gagner du temps dans la préparation de sa liste pour le Mondial 2026, le sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi avait décidé d’organiser un pré-stage du 22 mai au 26 (date de sortie officielle de la liste) avec un match amical à huis clos face au Burundi. Le but ? Permettre au coach de voir un maximum de joueurs et trancher à certains postes où des doutes existent encore.

La suite après cette publicité
Équipe du Maroc
محمد وهبي يستدعي مجموعة من اللاعبين للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم قبل الإعلان عن اللائحة النهائية لكأس العالم 2026

Mohammed Ouahbi calls up a group of players for a preparatory training camp ahead of the final 2026 FIFA World Cup™ squad announcement 🇲🇦

#DimaMaghrib
Voir sur X

Ce jeudi, la FRMF a dévoilé cette liste des joueurs qui participeront au stage. On retrouve notamment Ayyoub Bouaddi, qui a choisi de représenter le Maroc, ou encore Sofiane Boufal et Tawfik Bentayeb, meilleur buteur de Ligue 2. Comme révélé, les deux joueurs de Watford Othmane Maamma et Imran Louza sont aussi présents pour ce stage tout comme Yassine Gessime ou encore Abdelhamid Ait-Boudlal ou Samir El Mourabet et Yassir Zabiri. Les gardiens U20 de Monaco et l’OM, Yanis Benchaouch et Ibrahim Gomis, vont participer au stage. À noter que ce n’est pas la liste finale et que plusieurs joueurs absents de ce stage seront aussi convoqués. La liste finale sera dévoilée le 26 mai et on devrait avoir pas mal de changements par rapport à celle du stage.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Maroc

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Maroc Flag Maroc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier