CdM 2026 : le Maroc dévoile son groupe pour le stage de pré-liste avec Ayyoub Bouaddi

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, afin de gagner du temps dans la préparation de sa liste pour le Mondial 2026, le sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi avait décidé d’organiser un pré-stage du 22 mai au 26 (date de sortie officielle de la liste) avec un match amical à huis clos face au Burundi. Le but ? Permettre au coach de voir un maximum de joueurs et trancher à certains postes où des doutes existent encore.

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Ce jeudi, la FRMF a dévoilé cette liste des joueurs qui participeront au stage. On retrouve notamment Ayyoub Bouaddi, qui a choisi de représenter le Maroc, ou encore Sofiane Boufal et Tawfik Bentayeb, meilleur buteur de Ligue 2. Comme révélé, les deux joueurs de Watford Othmane Maamma et Imran Louza sont aussi présents pour ce stage tout comme Yassine Gessime ou encore Abdelhamid Ait-Boudlal ou Samir El Mourabet et Yassir Zabiri. Les gardiens U20 de Monaco et l’OM, Yanis Benchaouch et Ibrahim Gomis, vont participer au stage. À noter que ce n’est pas la liste finale et que plusieurs joueurs absents de ce stage seront aussi convoqués. La liste finale sera dévoilée le 26 mai et on devrait avoir pas mal de changements par rapport à celle du stage.