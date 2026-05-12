Barrages L2 : Rodez renverse le Red Star et défiera l’ASSE

Place au premier barrage d’accession à la Ligue 1 pour deux équipes de Ligue 2 : le Red Star et Rodez. Quatrièmes et cinquièmes de la saison régulière, Franciliens et Aveyronnais s’affrontaient à Bauer pour avoir le droit de défier Saint-Étienne dans le barrage suivant. Le Red Star pensait tenir le bon bout en ouvrant le score dès la 14e minute par Cabral, mais Balde a refroidi tout un stade un quart d’heure plus tard pour égaliser.

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Escartin redonnait l’avantage aux Audoniens à l’heure de jeu, avant la réaction fatale de Rodez qui, en deux minutes, a renversé le Red Star par Magnin (67e) et Younoussa (69e). Grâce à ce succès 3-2, le RAF peut toujours croire en ses chances de montée et défiera Saint-Étienne vendredi 15 mai prochain à 20h30.

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