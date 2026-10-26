Ballon d’Or : Lamine Yamal aurait donné son Kopa à Cubarsi

Lamine Yamal a, pour la troisième fois de suite, remporté le Trophée Kopa lors de cette cérémonie du Ballon d’Or 2026. Un prix qui récompense le meilleur jeune joueur de la planète, et qui n’a d’ailleurs pas semblé enthousiasmer plus que ça le joueur du Barça. Il a même expliqué qu’il l’aurait donné à Cubarsi !

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« C’est un honneur d’être là. J’aurais aimé que Cubarsi soit là, il le méritait aussi, ça fait des années qu’il est bon. Je suis très content. J’aurais aimé qu’il soit pour Cubarsi », a expliqué le numéro 10 du Barça dans son discours. Nul doute que son coéquipier appréciera !