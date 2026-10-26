Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Ballon d’Or : Lamine Yamal aurait donné son Kopa à Cubarsi

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Lamine Yamal a, pour la troisième fois de suite, remporté le Trophée Kopa lors de cette cérémonie du Ballon d’Or 2026. Un prix qui récompense le meilleur jeune joueur de la planète, et qui n’a d’ailleurs pas semblé enthousiasmer plus que ça le joueur du Barça. Il a même expliqué qu’il l’aurait donné à Cubarsi !

La suite après cette publicité

« C’est un honneur d’être là. J’aurais aimé que Cubarsi soit là, il le méritait aussi, ça fait des années qu’il est bon. Je suis très content. J’aurais aimé qu’il soit pour Cubarsi », a expliqué le numéro 10 du Barça dans son discours. Nul doute que son coéquipier appréciera !

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal
Pau Cubarsí

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier