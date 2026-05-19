Coupe du Monde : le Portugal dévoile sa liste de 27 joueurs avec Cristiano Ronaldo

Ce mardi à 14h, Roberto Martinez s’est présenté devant la presse pour dévoiler la liste des 27 joueurs qui représenteront le Portugal lors de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sans grande surprise, le sélectionneur espagnol a opté pour la continuité, convoquant un groupe solide et largement prévisible, fidèle à ses habitudes de sélection. L’annonce était très attendue au Portugal, dans un contexte de montée en puissance de la sélection portugaise sur la scène internationale, et Martinez n’a pas cherché à bousculer les équilibres en place après une Ligue des Nations remportée la saison dernière.

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En défense et dans les cages, pas de révolution. Diogo Costa conserve logiquement son statut de gardien titulaire, épaulé par José Sá et Rui Silva. Devant lui, la charnière centrale sera articulée autour de Rúben Dias, véritable patron défensif du groupe, entouré de Gonçalo Inácio, Renato Veiga et Tomás Araújo. Sur les côtés, Nuno Mendes, João Cancelo, Diogo Dalot, Nelson Semedo et Matheus Nunes occupent les postes de latéraux. Martinez a donc tranché en faveur de profils qu’il connaît bien, au détriment de joueurs plus incertains.

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Cristiano est bien là, pas d’Afonso Moreira ou Eli Junior Kroupi

Au milieu de terrain, Martinez a sorti l’artillerie lourde. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha et João Neves constituent un carré central d’une qualité rare, capable de combiner technique, intensité et vision du jeu. Rúben Neves, toujours dans les petits papiers du sélectionneur, complète ce secteur avec Samu Costa. Un entre-jeu dense et varié, qui pourrait bien être l’arme principale du Portugal pour aller chercher une première étoile mondiale. En attaque enfin, Cristiano Ronaldo, 41 ans, sera bien présent pour ce qui s’annonce comme son ultime chance de remporter la Coupe du monde. Il sera entouré de Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Francisco Trincão et Gonçalo Ramos, avec João Félix et Gonçalo Guedes pour compléter ce contingent offensif très garni.

Avec tous ces noms ronflants, il n’y a pas de place pour Éli Junior Kroupi et Afonso Moreira. Les deux jeunes attaquants, auteurs de saisons remarquables respectivement avec Bournemouth et Lyon, avaient suscité beaucoup d’espoir et figuraient parmi les potentielles surprises de cette liste. Ces derniers jours, la rumeur enflait pour Kroupi qui, malgré son attache à la France, a la possibilité de choisir le Portugal avec les origines de sa mère. Reste que le groupe convoqué ce mardi est ambitieux sur le papier, et que le Portugal s’avance au Mondial avec des arguments sérieux pour aller très loin dans la compétition.

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La liste du Portugal

Gardiens : Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) et Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)

Défenseurs : Nuno Mendes (PSG), João Cancelo (Al-Hilal, FC Barcelone), Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP)

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Milieux : Samu Costa (Majorque), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) et Vitinha (PSG)

Attaquants : Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Al-Nassr), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Francisco Conceição (Juventus), Francisco Trincão (Sporting CP), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) et Pedro Neto (Chelsea)