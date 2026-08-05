Le FC Barcelone met un énorme coup de pression au PSG pour Ferran Torres

Le dossier Ferran Torres continue de prendre une ampleur inattendue au FC Barcelone. Alors que l’attaquant espagnol semblait pourtant destiné à poursuivre son aventure en Catalogne, la situation s’est brusquement tendue ces derniers jours. Sous contrat avec le Barça, l’ancien joueur de Manchester City a publiquement ouvert la porte à toutes les possibilités concernant son avenir, laissant planer le doute sur ses intentions réelles. « J’ai un contrat avec le FC Barcelone, mais dans le football, on ne sait jamais. J’attends de prendre la bonne décision. Je ne le sais pas encore », avait expliqué l’international espagnol, dans des propos qui ont rapidement fait réagir en interne. Après une saison marquée par une montée en puissance et un statut renforcé, notamment après son but inscrit lors de la finale de la Coupe du Monde, Ferran Torres estime désormais être en position de force pour négocier avec ses dirigeants. L’attaquant de 26 ans attend des garanties et demande au club catalan de démontrer concrètement sa volonté de le conserver.

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Le message envoyé par Ferran Torres a surtout été interprété comme une pression directe sur la direction barcelonaise. Le joueur a clairement demandé au Barça de passer à l’action alors que les discussions autour d’une prolongation de contrat sont actuellement bloquées. « Ils doivent me montrer qu’ils me veulent, venir négocier et au final tout est une question de discussion », avait-il lâché, avant d’ajouter qu’il conservait la maîtrise de son avenir grâce à sa situation contractuelle. Son bail expire en juin 2027, ce qui permet à l’Espagnol de ne pas être dans l’urgence et de prendre son temps avant de faire un choix définitif. L’intérêt annoncé du Paris Saint-Germain est devenu un élément majeur dans le dossier et Ferran Torres n’a pas fermé la porte au club parisien et a reconnu que l’attention d’une équipe de cette dimension restait forcément valorisante. « C’est toujours une bonne chose quand des équipes comme celles-là te veulent. Dans le football, tout peut changer en une minute », avait-il expliqué. Une sortie qui a immédiatement alimenté les spéculations autour d’un possible départ vers la capitale française.

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La deadline des Blaugrana

Et selon les informations de Sport, le FC Barcelone se prépare désormais à un scénario où le Paris Saint-Germain pourrait rapidement passer à l’action. Le club catalan attendrait une offre officielle du PSG dans les prochains jours et estime qu’une proposition parisienne pourrait arriver cette semaine. En interne, la tension est palpable puisque le Barça n’a toujours reçu aucune demande claire de départ de la part de Ferran Torres, mais plusieurs signaux laissent penser que l’attaquant pourrait avoir déjà pris une décision. Les dirigeants catalans ont échangé avec son entourage et commencent à envisager sérieusement l’hypothèse d’un transfert. Le rendez-vous prévu le 12 août avec le joueur, ainsi que la discussion espérée avec Hansi Flick, pourraient finalement intervenir dans un contexte totalement différent si Paris décide d’accélérer avant cette échéance. Les Blaugrana, qui demanderaient près de 55 millions d’euros, veulent conserver son joueur, mais ne souhaitent pas se retrouver pris de court par une offensive parisienne.

Toujours selon Sport, le FC Barcelone affiche une position ferme dans ce dossier. Le club catalan ne compte pas brader Ferran Torres et réclamera une indemnité importante avant d’accepter un départ. La direction estime que la valeur du joueur a augmenté après ses dernières performances et notamment son exposition internationale. Les pensionnaires du Camp Nou seraient même prêts à prendre le risque de conserver l’attaquant cette saison malgré la possibilité de le voir partir libre en 2027 si aucune offre jugée satisfaisante n’arrive. Cependant, les dirigeants pensent aussi que Ferran Torres pourrait être tenté de rejoindre le PSG et que les discussions entre son entourage et le club parisien existent depuis plusieurs semaines. La situation devient donc un véritable bras de fer. Le Barça maintient sa proposition de prolongation, mais ne prévoit pas de faire de surenchère, tandis que le joueur attend désormais des preuves concrètes de confiance. Le prochain mouvement du PSG pourrait donc être déterminant dans un feuilleton qui prend une nouvelle dimension.