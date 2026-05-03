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Eredivisie : un scandale majeur de binationaux éclate au Pays-Bas

Par Valentin Feuillette
1 min.
Sean Steur @Maxppp

L’Eredivisie est plongé dans une incertitude majeure après la révélation d’un imbroglio juridique impliquant 25 joueurs binationaux. Ces derniers, ayant renoncé à la nationalité néerlandaise pour représenter d’autres sélections comme le Suriname, Curaçao ou l’Indonésie, sont désormais considérés comme étrangers et doivent détenir un permis de travail pour évoluer aux Pays-Bas, comme le rappelle le podcast De Derde Helft. Or, plusieurs d’entre eux ne remplissent pas cette obligation, ce qui remet en cause leur participation à de nombreux matchs disputés cette saison et fragilise la validité des résultats.

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L’affaire, surnommée « Paspoortgate », a émergé après des doutes soulevés publiquement sur l’éligibilité de certains joueurs, poussant notamment le club de NAC Breda à déposer un recours auprès de la fédération. Si une décision judiciaire venait à invalider les rencontres concernées, jusqu’à 133 matchs pourraient être rejoués, menaçant l’issue même de la saison. Malgré le rejet initial de la plainte, un appel est en cours et les autorités du football néerlandais redoutent un scénario chaotique qui pourrait empêcher le championnat d’aller à son terme.

Pub. le - MAJ le
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