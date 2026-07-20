Le mercato fou du Deportivo la Corogne pour son retour en Liga !

L’été s’annonce chaud du côté de La Corogne. Alors qu’il y a 22 ans, l’équipe galicienne était demi-finaliste de la Ligue des Champions 2004 avec Diego Tristan, Juan Carlos Valeron, Noureddine Naybet ou encore Lionel Scaloni. Depuis le club a perdu son rang et même descendu jusqu’à la troisième division à la fin de la saison 2019/2020. Patientant quatre saisons avant de remonter, le Deportivo La Corogne a encore grimpé d’un étage pour revenir en Liga. Une bonne nouvelle pour le football espagnol qui retrouve un club historique. Ne voulant pas être de passage que pour un an, le Deportivo La Corogne se montre très actif sur le mercato.

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Le club coaché par Antonio Hidalgo est tout simplement le quatrième club le plus dépensier du championnat avec 26 millions d’euros déboursés pour le moment. Seulement le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ont été plus actifs. Pour le moment, le club galicien a tenu à conserver la même colonne vertébrale et a su faire des ajouts avec de jeunes éléments comme Bright Ede (19 ans, Motor Lublin), Lorenco Amatucci (22 ans, Fiorentina), Teun Gijselhart (21 ans, De Grafschaap) ou encore Jonathan Asp Jensen (20 ans, Bayern Munich). Le club s’est également offert un gardien habitué aux joutes de Liga avec Leo Roman (26 ans) arrivé de Majorque avec qui il a été relégué.

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Le Deportivo a encore de jolies pistes

La Corogne a également réalisé un premier gros coup en attirant un nom très connu avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur gabonais de 37 ans arrive de l’Olympique de Marseille et a déjà connu ce championnat avec le FC Barcelone. Mais ce n’est pas le seul mouvement important qui risque d’intervenir. Déjà, il y aura au moins trois nouveaux noms comme l’a confié le directeur sportif Fernando Soriano : «trois recrues supplémentaires sont assurées. On verra ensuite ; nous ne faisons que commencer. Je ne veux pas que vous vous focalisiez sur un chiffre précis. Il y aura probablement trois autres joueurs. Après cela, nous verrons comment ils se comportent lors des matchs amicaux et quels besoins se présenteront.»

Et des noms commencent à sortir de plus en plus. Toujours en Ligue 1, mais dans l’autre Olympique, Nicolas Tagliafico (33 ans) plaît au club espagnol. Sorti d’une saison difficile à l’Olympique Lyonnais, mais finaliste de la Coupe du Monde, le latéral argentin pourrait ainsi changer d’air à un an de la fin de son contrat. Matteo Moretto a lui révélé que deux pistes étaient envisagées en défense avec Lilian Brassier (26 ans, Rennes) et Juan Jesús (35 ans, Libre). De même, l’ailier du FC Porto, Borja Sainz (25 ans) est ciblé, mais il est valorisé à 25 millions d’euros.

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Auteur d’une saison décevante sans le moindre but avec Côme, Alvaro Morata (33 ans) est aussi suivi par le Deportivo La Corogne qui pourrait lui proposer un retour en Espagne. Des noms intéressants pour un promu qui devra aussi essayer de retenir Yeremay Hernandez (23 ans). Pépite du club galicien et excellent dribbleur, l’ailier est suivi par l’Atlético de Madrid et FC Barcelone et a été le meilleur joueur de deuxième division lors du dernier exercice. «J’ai eu des offres cet été, mais j’ai décidé de rester au Deportivo. Pour moi, c’était le mieux. J’ai le rêve et l’objectif de monter en Liga et d’aider l’équipe qui m’a aidé à devenir joueur professionnel. Il y a des décisions à prendre, et moi, j’ai fait le choix du Depor», confiait-il la saison dernière à la Cadena SER.