Monaco-OL : Dejan Lovren est très heureux de la victoire lyonnaise

Avec le jeu de l’OL, il est l’un des grands gagnants de la nomination de Pierre Sage sur le banc des Gones depuis quatre rencontres. De retour dans la défense rhodanienne, Dejan Lovren réalise de belles prestations et a été rassurant lors de la victoire contre Monaco ce vendredi en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Un troisième succès cette saison dans l’élite qui est pour le moins décisif et qui permet aux ouailles de Pierre Sage de se donner de l’air et de passer de la dernière à la seizième place.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 30 16 10 9 3 4 31 21 16 Lyon 13 16 -12 3 4 9 15 27

A l’issue de la rencontre, l’ancien international croate a fait part de sa joie au micro de Prime Vidéo : «Je pense que les choses que l’on a faites à Toulouse, on les a ramené ici. On savait que ça serait dur contre Monaco, qui a beaucoup d’expérience. Aujourd’hui, on a tout donné sur le terrain. On savait à la mi-temps qu’il fallait marquer malgré une bonne première période. On a beaucoup fait en première période, je suis très content pour Jeffinho et pour toute l’équipe. C’est une très belle soirée pour nous. Tout le monde va chanter dans le vestiaire (rires).»