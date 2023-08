La fin de mercato folle qui attend le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a vécu un été assez animé, conclu par certains échecs, comme dans les dossiers Messi ou Neymar, mais aussi par des réussites, puisque les Catalans ont notamment enrôlé İlkay Gündoğan. En plus d’Oriol Romeu et d’Íñigo Martínez. Il y a eu ces nombreux soucis pour inscrire des joueurs, et il a fallu attendre la vente de Dembélé et un nouveau levier pour pouvoir valider les contrats des nouveaux arrivants auprès de la Liga. Un gros soulagement pour Xavi et les supporters catalans, qui doivent encore s’attendre à du mouvement.

Et pour cause, le FC Barcelone attend encore du renfort. Les plans de Xavi et de la direction sont d’enrôler un latéral droit et un joueur offensif. Avec les limitations financières que tout le monde connaît. Pour le premier poste, João Cancelo est le favori. Le Portugais serait même assez proche du champion d’Espagne selon divers médias locaux, alors que les options Ivan Fresneda (Valladolid) et Pablo Maffeo (Mallorca) sont aussi sur la table.

Des arrivées et des départs à venir

Pour le poste de joueur offensif, c’est plus compliqué. Le Barça rêve de Bernardo Silva, piste difficile à mener à bout pour des raisons évidentes. Quant à João Félix, le joueur et l’Atlético sont chauds pour un départ vers Barcelone… Mais Xavi temporise, pas spécialement convaincu par le Portugais. Nul doute que Mateu Alemany et ses hommes ont d’autres noms qui ne sont pas encore sortis sur leur liste, alors que la presse catalane expliquait que Talisca (Al-Nassr) avait proposé ses services au club de la Ciudad Condal.

Puis, les départs. De nombreux joueurs pourraient quitter le club d’ici le 31 août au soir. Il y a les indésirables, comme Clément Lenglet ou Sergiño Dest, mais aussi ceux dont l’avenir est flou. Pas considérés comme indésirables, mais pas retenus en cas de belle offre. C’est le cas de bon nombre de joueurs, comme Ansu Fati, Ferran Torres, Eric Garcia ou Ez Abde, dont les départs pourraient débloquer des fonds pour recruter. La fin du marché estival va être plus chaude que d’habitude à Barcelone…