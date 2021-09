Ligue des Champions : ils sont tous contre le PSG !

La suite après cette publicité

Elle est de retour ! Après avoir distribué la composition des huit groupes de la compétition en guise de hors-d’oeuvre, la Ligue des Champions nous offre ses premiers plats principaux ce mardi à partir de 18h45. Une excellente nouvelle pour les amoureux du ballon rond. Et comme chaque saison, médias et supporters s’amusent à donner leurs favoris, les potentiels outsiders et les petits poucets du tournoi.

Et cette année, tout le monde n’a que trois lettres à la bouche : PSG. Après son été XXL ponctué par les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes, le club de la capitale est considéré comme le grand favori. Dans son édition du jour, L’Équipe avoue que ce statut est « très lourd à porter » et place Paris devant Chelsea (tenant du titre), le Bayern Munich et Manchester City.

La pression sera donc maximale sur les épaules des hommes de Mauricio Pochettino. AS se réjouit du début d’une « Ligue des Champions galactique » plus que jamais ouverte après le mercato estival 2021 XXL. Cependant, si Manchester United et ses 140 M€ déboursés impressionnent, Paris « est la nouvelle capitale du football avec son trident de luxe », selon le journal. Le PSG érigé en favori, d’autant que seul Manchester City dispose d’une effectif plus coûteux que celui des Rouge-et-Bleu d’après le média.

Pression maximale pour le PSG

Mais parfois, la presse étrangère n’y va pas de main morte. C’est année, c’est carrément « tous contre Paris ». Marca évoque « l’obsession du Cheikh » et parle d’une Ligue des Champions où toutes les équipes seront « contre le PSG ». Une équipe de Paris sur toutes les lèvres depuis qu’elle a « chamboulé l’ordre établi en associant Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum et Nuno Mendes à Mbappé et Neymar. » Vainqueur de la coupe aux grandes oreilles en 2007 avec l'AC Milan, le Brésilien Kaka a confirmé cette tendance. « Il y a aussi Chelsea et City mais, sur le papier, le PSG est l’équipe à battre »

Un sentiment partagé par la Gazzetta dello Sport. « Ça s’écrit MMN, ça se lit Messi, Mbappé, Neymar ou "rien ne me manque" (Mi Manca Nulla) ou "Mamma Mia… Non !" » Quoi qu’il en soit, dans cette Ligue des Champions qui débute aujourd’hui, c’est tous contre le PSG, qui a ajouté la Pulga aux 6 Ballons d’Or à un effectif finaliste et demi-finaliste lors des deux dernières éditions », écrit le journal au papier rose qui qualifie les Rouge-et-Bleu de « grands favoris » de la compétition. Le PSG saura-t-il résister à cette pression hors norme ?