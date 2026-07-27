Bradley Barcola doit-il quitter le PSG cet été ?

OUI

Bradley Barcola est au sommet de sa jeune carrière, c’est un fait. Il a achevé la saison 2025-2026 avec un deuxième titre de champion d’Europe consécutif, un statut de meilleur buteur du PSG en Ligue 1 (11 réalisations) et un rôle impactant avec l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026, avec 3 buts inscrits. Sa cote est au plus haut, et nombreux sont les clubs européens prêts à l’accueillir durant l’été. Il aurait donc tort de se priver d’écouter ce qu’on a à lui dire, pour commencer.

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A deux ans de la fin de son contrat, il a toutes les raisons de réfléchir à son avenir, et de reconsidérer son traitement au PSG. Il n’a pas oublié qu’il a démarré les deux finales de Ligue des Champions sur le banc de touche, et cela aura été probablement plus douloureux la 2e fois, lui qui a souvent porté l’attaque parisienne en Ligue 1. A 23 ans, il a envie d’être considéré comme un joueur majeur de son équipe, pas une variable d’ajustement en fonction de l’adversaire ou de l’état de santé de ses coéquipiers.

Souvent moqué lors de ses premiers mois à Paris pour son inefficacité face au but, il a progressé dans ce domaine cette saison. Et au regard des clubs intéressés par ses services (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Bayern Munich), pas grand monde ne doute de sa capacité à continuer sur cette voie dans les années à venir. Partir du PSG, c’est aussi s’extirper d’un contexte français où il sera éternellement soumis aux remarques sur ses ratés face au but.

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Le PSG doit-il vendre Bradley Barcola ? OUI, il faut profiter des nombreux clubs intéressés pour récupérer la plus grosse indemnité possible NON, il est indispensable au PSG, avec son profil d'ailier percutant Partage ta réponse Génération de l'image en cours

NON

Combien de joueurs se sont lamentés, après coup, d’avoir quitté un club où tout fonctionnait à merveille ? C’est un immense classique du football, que de lire les regrets de joueurs ayant fait le choix d’un départ pour satisfaire leur ego ou gonfler leur compte en banque. C’est là le risque principal pour Barcola : savoir ce qu’il perd, pas ce qu’il gagne.

Si la raison principale de sa volonté de changement est le désir d’un nouveau statut d’incontournable en club, il doit aussi se dire que personne ne peut le lui garantir. Liverpool, la destination qu’il semble privilégier, cherche par exemple le successeur de Salah sur l’aile droite, pas le côté préféré de Barcola. Le Français ne peut pas savoir quel sort lui sera réservé ailleurs qu’à Paris. Et il y aura mois d’indulgence à son égard s’il ne parvient pas à gommer ses lacunes.

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Quitter Paris, c’est aussi prendre un risque par rapport à l’équipe de France, où chaque place vaut cher, surtout avec l’arrivée d’un nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane. Et si Barcola a le besoin de s’imposer comme un titulaire indispensable, il peut aussi réaliser cette mission à Paris en tentant d’éteindre la concurrence. Arrivera-t-il à le faire à l’étranger, avec le poids d’un transfert à plus de 100 M€ à assumer ? Rien qu’à Liverpool la saison passée, Wirtz et Isak ont échoué…