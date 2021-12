JT Foot Mercato : les ambitions XXL de Kylian Mbappé pour son avenir

La suite après cette publicité

Mbappé n'est pas rassasié !

Kylian Mbappé a vécu une année 2021 riche en émotions. D'un point de vue collectif en club, la coupe est loin d'être pleine. Malgré l'excellent parcours en Ligue des Champions, on retiendra principalement la perte du titre de champion de France au profit de Lille. En revanche en sélection, malgré l'échec douloureux à l'Euro, le champion du monde 2018 a glané un nouveau trophée avec la Ligue des Nations. Individuellement, l'année 2021 du joueur de 23 ans a tout simplement été monstrueuse. Club et sélection confondus, le Français a inscrit la bagatelle de 52 buts et délivré 22 passes décisives en 67 matches. Résultat, une 9ème place au Ballon d'Or et le titre de meilleur joueur de l'année 2021 qui lui a été décerné lors de la 12ème édition des Globe soccer Awards. De quoi rendre l'intéressé particulièrement fier à l'heure de faire le bilan. «Je pense aux excellents matches de Ligue des Champions, à la victoire de la Ligue des Nations avec la France et au titre de meilleur buteur de Ligue 1 et de la Ligue des Nations. Il y a eu beaucoup de belles choses, d’autres un peu moins. Cependant, c’est le football qui vous pousse à vous améliorer. Ce fut une excellente saison, ce prix signifie beaucoup et je dois faire mieux.»

Le Real veut rajeunir son milieu de terrain

Dans l'optique de rajeunir un entrejeu vieillissant, la Casa Blanca pense à enrôler Ryan Gravenberch, la nouvelle pépite de 19 ans de l'Ajax Amsterdam. Indiscutable sous les ordres d'Erik ten Hag, l'international néerlandais est considéré comme l'un des grands espoirs du football européen au poste de milieu de terrain. Selon Mundo Deportivo, La formation entraînée par Carlo Ancelotti aurait même déjà pris contact avec l'agent du joueur qui n'est autre que Mino Raiola. Nul doute que la concurrence sera rude pour la pépite néerlandaise.

Ferran Torres est enfin un joueur du Barça

Enfin c'est officiel, la première grosse recrue de l'ère Xavi est arrivée, il s'agit bien évidemment de Ferran Torres. Le feuilleton a donc pris fin malgré quelques doutes sur la validité de son contrat par la Liga. Son transfert en provenance de Manchester City a été officialisé cet après-midi pour le plus grand bonheur de son entraîneur Xavi qui en avait fait sa priorité absolue. Le transfert est estimé aux alentours de 55 M€, hors bonus. Un joli coup réalisé par le Barça qui a fixé une clause libératoire XXL à l'Espagnol à hauteur d'1 milliard d'euros.