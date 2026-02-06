Le Real Madrid annonce la blessure de Rodrygo

Dauphin du FC Barcelone avant de se déplacer sur la pelouse de Valence ce week-end, le Real Madrid a appris une mauvaise nouvelle. Ce vendredi, le club madrilène a, en effet, indiqué que Rodrygo s’était blessé et allait manquer les prochaines échéances.

«Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Rodrygo par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une tendinose au niveau des ischio-jambiers de la jambe droite. En attendant l’évolution», précise le communiqué des Merengues. Reste à savoir combien de temps le Brésilien sera éloigné des terrains.